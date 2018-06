Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stößt mit ihrer erneuten Absage an eine gemeinsame Schuldenhaftung in Europa bei der Opposition auf scharfe Kritik. Die Aussage der Kanzlerin, eine gesamtschuldnerische Haftung werde es nicht geben, so lange sie lebe, sei "ein dummer Satz", sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Die Aussage sei zudem "schon heute gelogen": Bei der Europäischen Zentralbank lägen Staatsanleihen von Krisenländern in einer Größenordnung von 300 Milliarden Euro, für die Deutschland mit 100 Milliarden hafte.

