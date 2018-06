Beim deutsch-französischen Paar hängt der Haussegen schief. In der Euro-Krise verschärft sich der Ton zwischen der Kanzlerin und dem neuen Hausherrn im Elysée . Ein Eisbrecher-Einsatz der Kanzlerin soll vor dem EU-Gipfel in Brüssel den Schulterschluss wieder herstellen.

Paris (dpa) - Die Euro-Krise drängt zum Handeln, doch die beiden wichtigsten Partner machen in Ehekrach. Schmollend teilen die Regierungschefs der wichtigsten EU-Volkswirtschaften Frankreich und Deutschland politische Schienbeintritte aus und demonstrieren ihre Verstimmung. «Eine extreme Verschlechterung der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland», konstatiert der konservative Spitzenpolitiker Jean-François Copé - und macht dafür den Sozialisten François Hollande verantwortlich. «Die Provokationen haben zugenommen, das ist überaus beunruhigend», meinte Copé am Mittwoch im TV-Sender France 2.

Kein Wunder, dass Copé den neuen Staatschef negativ beurteilt: Er ist Chef der gerade abgewählten konservativen UMP-Partei von Hollandes Vorgänger Nicolas Sarkozy. Der hatte im Wahlkampf öffentlich die Sympathien von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf seiner Seite - Hollande hatte sie demonstrativ geschnitten. Der revanchierte sich nach seinem Wahlsieg mit einem demonstrativen Empfang für die Führungsspitze der seinen Sozialisten nahestehenden deutschen Sozialdemokraten. Merkel durfte erst nach der SPD-Troika über den roten Teppich im Elysée-Palast schreiten - am Mittwochabend sollte sie dort vom neuen Hausherrn empfangen werden.

Das zweistündige Arbeitsessen wurde von den französischen Medien als «Nachhilfe-Unterricht» («Le Figaro») gewertet, um Verstimmungen auszuräumen. «Hollande-Merkel: Eine Vernunft-Ehe», nahm die Zeitung «Le Parisien» hoffnungsfroh das Ergebnis vorweg. Mit Blick auf die zunehmenden Probleme der Euro-Krise sei das Paar einfach dazu gezwungen, sich besser zu verstehen. Doch die jüngsten Aussagen der Kanzlerin zu einer gemeinschaftlichen europäischen Schuldenhaftung waren nicht unbemerkt geblieben. Im Vorfeld des Treffens an der Seine wurden sie als Warnung an Hollande und Ausdruck mangelnder Flexibilität gewertet.

Merkel hatte am Dienstagabend vor der FDP-Bundestagsfraktion gesagt, Eurobonds als gemeinschaftliche Haftung für Schulden von EU-Ländern werde es nicht geben, «solange ich am Leben bin». Hollande hatte sich im Wahlkampf für diese Anleihen eingesetzt, zuletzt aber relativiert, dass sie ein Mittel seien, um mittelfristig die Euro-Zone wieder auf Erfolgskurs zu trimmen.

Das neue Tief in den deutsch-französischen Beziehungen kommt unmittelbar vor einem wichtigen Jubiläum: In zwei Wochen wollen Merkel und Hollande in der Kathedrale von Reims den 50. Jahrestag der Aussöhnung beider Staaten nach einer bewegten Vergangenheit würdigen. Und wenn diplomatisch die Fetzen fliegen, ist demonstrative Einheit bei so einem Festakt nur schwer zu vermitteln.

Hollande steht auch wegen der Wirtschaftsdaten unter Zugzwang. Sein Spielraum zur Umsetzung großzügiger Wahlkampf-Versprechen wird geringer. Denn die Konjunkturaussichten der zweitgrößten Volkswirtschaft des Euroraums trüben sich weiter ein. Das nationale Statistikamt Insee sagt fürs laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vorher - andere Schätzungen sehen es bei 0,3 Prozent.

Hollande dagegen hatte auf ein baldiges Anziehen der Konjunktur um mindestens 0,5 Prozent fürs Gesamtjahr 2012 gesetzt. Zudem liegt der Kaufkraftverlust auch dank der hohen Abgabenlast in diesem Jahr bei minus 1,2 Prozent - einen solchen Wert hatte es zuletzt vor knapp 30 Jahren gegeben.