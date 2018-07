Berlin (dpa) - Krisenpolitik und kein Ende: Am Mittag gibt Kanzlerin Merkel eine Regierungserklärung vor dem Bundestag ab, abends geht es zum französischen Präsidenten nach Paris. Und schon am Donnerstag folgt ein zweitägiger EU-Gipfel in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.