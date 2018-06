Berlin (dpa) - Unmittelbar vor dem EU-Krisengipfel geht Kanzlerin Angela Merkel auf Konfrontationskurs zu Ratspräsident Herman Van Rompuy. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag äußerte sie scharfe Kritik an einem Papier zur Bewältigung der Schuldenkrise, das Van Rompuy als Diskussionsgrundlage für den Gipfel vorgelegt hat. Merkel kritisierte, dass dort vorrangig von Vergemeinschaftung geredet werde - und erst an zweiter Stelle über Kontrolle und einklagbare Verpflichtungen. Das zweitägige Treffen in Brüssel beginnt morgen.

