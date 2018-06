Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt heute in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag die deutsche Position für den EU-Gipfel in Brüssel vor. Dort geht es vor allem um die Eurokrise und die Lage in den besonders betroffenen Ländern Griechenland, Spanien und Italien.

EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat zur Bekämpfung der Krise eine weitere Einschränkung nationaler Souveränitätsrechte zugunsten der Europäischen Institutionen gefordert.

Am Abend fliegt Merkel zu einem Treffen mit Frankreichs Präsident François Hollande nach Paris. Auch dieser Termin dient der Vorbereitung des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag. Hollande setzt sich vor allem für ein umfassendes Wachstumspaket ein, mit dem Investitionen und Beschäftigung in der Eurozone finanziert werden sollen.