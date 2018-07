Los Angeles (dpa) - «Schlaflos in Seattle»-Regisseurin Nora Ephron ist tot. Die amerikanische Filmemacherin und Autorin starb im Alter von 71 Jahren in einem Krankenhaus in New York. Sie habe an Leukämie und einer Lungenentzündung gelitten, sagte ihr Sohn Jacob Bernstein der «New York Times». Ephron war Spezialistin für romantische Komödien. Für «Harry und Sally» schrieb sie das Drehbuch. 2009 brachte sie «Julie & Julia» mit Meryl Streep als Starköchin auf die Leinwand.

