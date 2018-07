Danzig (dpa) - Der DFB will seine Feierpläne nach der Rückkehr von der Europameisterschaft erst nach dem Halbfinale gegen Italien bekanntgeben. Eine Feier mit den Fans würde es am kommenden Montag in Deutschland auf jeden Fall bei einem Titelgewinn geben, sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Bei einer Halbfinal-Niederlage morgen in Warschau gegen Angstgegner Italien würde es keinen Empfang geben. Heute wird bei der EM der erste Finalteilnehmer ermittelt: In Donezk treffen Portugal und Spanien aufeinander.

