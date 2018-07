Frankfurt/Main (SID) - Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird im kommenden Jahr nicht am gleichen Tag wie das Männer-Finale stattfinden. Das Endspiel in Köln findet am 19. Mai 2013 (Sonntag) statt, die Männer treten erst am 1. Juni 2013 in Berlin an. Grund für die Abkehr von der Tradition der vergangenen Jahre ist der internationale Terminkalender. Der Juni-Termin fällt in die Abstellungsperiode der Frauen für die Nationalmannschaften.

Der letzte Bundesliga-Spieltag der kommenden Saison steht eine Woche vor dem Pokalendspiel auf dem Programm. Am 23. Mai 2013 wird das Endspiel in der Champions League ausgetragen.

Insgesamt nehmen 56 Mannschaften am DFB-Pokal der Frauen teil. Die Auslosung der ersten Hauptrunde wird am 13. Juli in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main vorgenommen. Die Paarungen zieht Ulrike Ballweg, die Assistenztrainerin der Nationalmannschaft.