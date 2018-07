Danzig (dpa) - Auf zum Fußball-Klassiker gegen Italien! Die deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich am heutigen Mittwoch nach 23 Tagen aus ihrem Basisquartier in Danzig und fliegt am späten Vormittag zum EM-Halbfinale nach Warschau.

Aus der polnischen Hauptstadt würde der DFB-Tross nach einem historischen ersten Turniersieg am Donnerstag gegen den viermaligen Weltmeister Italien direkt weiter zum Finale nach Kiew reisen. Joachim Löw richtete vor der Abreise aus Danzig «ein Dankeschön» an die polnischen Gastgeber für ihre Gastfreundschaft in den vergangenen Wochen. «Einzig das Wetter hat uns geärgert», sagte der Bundestrainer nach vielen verregneten Tagen an der Ostsee.

«Die Vorbereitungen auf Italien laufen auf Hochtouren», betonte Löw. Um 18.00 Uhr findet im Nationalstadion von Warschau das Abschlusstraining für die 31. Partie gegen die Azzurri statt. «Wir freuen uns sehr auf den Klassiker», sagte Bastian Schweinsteiger, der trotz Sprunggelenks-Problemen auf seinen Einsatz brennt. «Wir haben noch nie gewonnen gegen die Italiener in einem Turnier, deswegen ist es Zeit», erklärte Schweinsteiger vor seinem 95. Länderspiel.

Löw stellte wieder einige Umstellungen in der Offensive in Aussicht. Die Siegtaktik des Bundestrainers lautet: Agieren, nicht reagieren. «Wir wollen versuchen, unseren Rhythmus Italien aufzuzwingen. Wichtig wird sein, dass wir die Initiative ergreifen.»

Am Abend wird die Mannschaft im Teamhotel im Fernsehen verfolgen, wer der mögliche Gegner im Endspiel wäre, Titelverteidiger Spanien oder Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. «Spanien ist sicher leichter Favorit. Aber die Portugiesen haben es geschafft, nach der Niederlage gegen uns wieder in die Spur zu kommen», sagte Löw.