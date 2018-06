München (dpa) - Im Prozess gegen den Fußball-Profi Breno wird heute seine Frau Renata im Zeugenstand erwartet. Das Gericht muss herausfinden, ob der 22-Jährige im vergangenen September seine gemietete Villa in München in Brand gesteckt hat. Das Haus musste schließlich abgerissen werden. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Breno, Spieler beim FC Bayern, hat sich bislang vor Gericht nicht zu den Vorwürfen der schweren Brandstiftung geäußert.

