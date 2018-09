Mailand (AFP) Das italienische Parlament hat am Mittwoch endgültig seine Zustimmung zu der von Ministerpräsident Mario Monti vorgelegten Arbeitsmarktreform gegeben. Der Regierungschef erhielt bei dem Votum am Mittwochabend in Rom eine breite Unterstützung für die Pläne, mit denen er am Donnerstag seine EU-Kollegen beim Gipfel in Brüssel beruhigen kann. 393 Abgeordnete stimmten für die Reform, 74 stimmten dagegen und 46 enthielten sich. Zuvor hatten die Parlamentarier seit Dienstagabend einzeln über jedes der vier Bestandteile des Gesetzes abgestimmt.

