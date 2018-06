London (dpa) - In einer historischen Geste der Versöhnung haben sich Queen Elizabeth II. und der frühere nordirische IRA-Mann Martin McGuinness die Hände gereicht. Das Zusammentreffen in Belfast ist das erste Mal, dass ein Mitglied des einstigen bewaffneten Widerstandes in Nordirland der Königin persönlich gegenübertrat. McGuinness gilt als einer der Köpfe der IRA, die mit einem bürgerkriegsähnlichen Aufstand in den 1970er und 1980er Jahren die Abspaltung Nordirlands von Großbritannien erreichen wollte. Seit Mitte der 1990er Jahre setzte er sich jedoch für die Aussöhnung ein.

