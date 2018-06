Genf (dpa) - Vertreter der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat und arabischer Staaten bilden eine neue Aktionsgruppe, die sich für eine friedliche Lösung des Syrienkonflikts einsetzt. Das erste Treffen werde am Samstag in Genf stattfinden, bestätigte der Syriengesandte Kofi Annan. Im Mittelpunkt der Beratungen stehe die Durchsetzung des Sechs-Punkte-Friedensplans für Syrien, so Annan. Eine Beteiligung des Irans ist entgegen den Wünschen Annans bislang nicht geplant. Das hatten die USA abgelehnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.