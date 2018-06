Helsinki (SID) - Esther Cremer ist bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki über 400 m ins Halbfinale gelaufen. Der 24 Jahre alten deutschen Meisterin aus Wattenscheid reichte nach 52,76 Sekunden ein zweiter Rang in ihrem Vorlauf, um sich für die Vorschlussrunde am Donnerstag zu qualifizieren. Cremer lief die achtbeste Vorlaufzeit.