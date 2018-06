Helsinki (dpa) - Arne Gabius hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki Silber über 5000 Meter geholt. Der Arzt aus Tübingen musste sich nach 13:31,83 Minuten nur Weltmeister Mo Farah aus Großbritannien geschlagen geben.

Der gebürtige Somalier verteidigte in 13:29,91 Minuten seinen EM-Titel. Bronze ging an Polat Kemboi Arikan in 13:32,63.