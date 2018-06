Helsinki (Finnland) (SID) - (SID) - Tina Kron ist bei der Leichtathletik-EM in Helsinki über 400 m Hürden bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 31 Jahre alte deutsche Meisterin aus Saarbrücken kam in ihrem Vorlauf nach enttäuschenden 57,61 Sekunden nicht über Rang vier hinaus. Kron blieb damit fast 1,5 Sekunden über ihrer Saisonbestleistung von 56,27.