Helsinki (SID) - Kugelstoßfavorit David Storl hat beim Auftakt der Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki mit Maßarbeit das Finale am Freitag erreicht. Mit 20,30m erzielte der 21 Jahre alte Weltmeister aus Chemnitz im ersten Versuch exakt die Weite, die in der Qualifikation verlangt wurde. Mit 21,13 m führt Storl die Rangliste der für die EM gemeldeten Athleten an.

"Ich habe mir in dieser Saison bislang ein gutes Niveau aufgebaut. Das gilt es jetzt, bis zu Olympia weiter auszubauen", meinte Storl und warnte: "Wir sollten die EM nicht unterschätzen, es ist schon gute Konkurrenz da. Der Titel wird für mich sicher nicht so einfach, wie die Leute immer denken. Aber ich habe gezeigt, dass mit mir zu rechnen ist."

Als Viertbester beider Gruppen kam auch Marco Schmidt (Sindelfingen) mit 19,85 m ins Finale. Noch weiter als Storl stieß nur die niederländische Medaillenhoffnung Rutger Smith (20,55).