Den Haag (AFP) Die umstrittene niederländische Pädophilen-Vereinigung Martijn ist verboten worden. Das zuständige Gericht in Assen im Nordosten des Landes ordnete am Mittwoch die Auflösung der rund 60 Mitglieder starken Organisation an. Diese verherrliche sexuelle Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und stelle sie als normal und tolerierbar dar, befanden die Richter. Das sei ein "schwerer Verstoß gegen die Werte unserer Gesellschaft".

