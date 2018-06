Peshawar/Kabul (AFP) Aufständische haben in Pakistan den Anführer einer Anti-Taliban-Miliz erschossen. Die Leichen von Fahimud Din und drei weiteren Männern seien am Mittwoch in einem Geländewagen am Stadtrand von Peshawar im Nordwesten des Landes gefunden worden, sagte ein Polizeivertreter. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Din, der eine 1500 Mann starke Miliz anführte, habe vorgehabt, die Taliban zu "besiegen", sagte der Sprecher der Gruppierung Tehreek-e-Taliban (TTP), Ehsanullah Ehsan.

