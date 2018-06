Warschau (SID) - Bei RadioShack-Nissan, dem Rennstall der deutschen Radprofis Jens Voigt und Andreas Klöden, herrscht vor dem Start der 99. Tour de France weiter Unfrieden. Der dänische Zeitfahrmeister und Bergspezialist Jakob Fuglsang, der überraschend nicht für die Frankreich-Rundfahrt nominiert wurde, darf nach seinen öffentlich geäußerten Wechselabsichten in diesem Jahr keine World-Tour-Rennen mehr bestreiten. Dies hatte ihm der umstrittene und in den USA wegen Dopings angeklagte Teamchef Johan Bruyneel mitgeteilt.

"Bruyneel gibt mir einfach keine Chance mehr, in diesem Jahr noch weitere Punkte zu sammeln. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich auf so eine Weise bestraft werde", sagte Fuglsang auf der dänischen Website ekstrabladet.dk. Die fehlenden Punkte aus der laufenden Saison würden sein Marktwert erheblich mindern, da diese 2013 seinem neuen Team gutgeschrieben werden würden. Der 27-jährige Fuglsang soll sich in Gesprächen mit Team Saxo Bank seines Landsmanns Bjarne Riis befinden.