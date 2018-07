Paris (SID) - Der Radsport-Weltverband UCI hat gegen den Italiener Leonardo Bertagnolli wegen Anomalien in seinem biologischen Pass ein Dopingverfahren eingeleitet. Das teilte der Verband auf seiner Homepage mit. Bis zur Entscheidungsfindung gelte für den 34-Jährigen vom italienischen Lampre-Team die Unschuldsvermutung. Weitere Informationen könne die UCI aktuell nicht geben.

Wegen möglicher Kontakte zum umstrittenen italienischen Mediziner Michele Ferrari sollte Bertagnolli am Mittwoch vor dem Anti-Doping-Ausschuss des italienischen NOK (CONI) vernommen werden, auf Wunsch des Fahrers wurde die Befragung allerdings verlegt.

Das Verhör, an dem auch der frühere Giro-d'Italia-Sieger Michele Scarponi teilnehmen sollte, steht in Zusammenhang mit den Dopinguntersuchungen der Staatsanwaltschaft in Padua. Der dortige Staatsanwalt Benedetto Roberti ermittelt seit zwei Jahren gegen Ferrari, der 2004 wegen Sportbetrugs eine Bewährungsstrafe erhalten hatte. 2006 hatte ihn der italienische Radsportverband FCI mit einem lebenslangen Betätigungsverbot belegt.

Bertagnolli, 2007 Sieger des Ein-Tages-Klassikers in San Sebastián, hatte es nicht in das Lampre-Aufgebot für die am Samstag in Lüttich beginnende 99. Ausgabe der Tour de France geschafft.