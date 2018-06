Moskau (AFP) In Russland ist ein führender Oppositioneller zu 240 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden, weil er eine Kreml-Anhängerin angegriffen haben soll. Der 35-jährige Chef der oppositionellen Linksfront, Sergej Udalzow, wurde laut russischen Medienberichten am Mittwoch von einem Gericht in Uljanowsk für schuldig befunden, eine 20-jährige Studentin von der Kremlnahen Jugendorganisation Junge Garde bei einer Demonstration am 21. April geschlagen zu haben.

