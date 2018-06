Omaha (dpa) - Schwimm-Weltmeisterin Dana Vollmer ist ihrer Favoritenrolle am zweiten Tag der US-Olympic-Trials gerecht geworden und hat sich den Titel über die 100 Meter Schmetterling gesichert.

Die 24-Jährige gewann in Omaha/Nebraska überlegen in sehr guten 56,50 Sekunden und blieb somit nur 8/100 über ihrer Weltjahresbestzeit aus dem Halbfinale. Über die 100 Meter Brust schwamm Brendan Hansen zu seinem dritten Trials-Titel. Der 30-Jährige setzte sich in 59,68 Sekunden vor Eric Shanteau (1:00,15 Minute) durch. Das dritte Finale des Tages entschied Allison Schmitt für sich. Sie triumphierte auf der 400 Meter Freistil-Strecke in 4:02,84 Minuten und verwies Chloe Sutton (4:04,18) auf Rang zwei.

Im Halbfinale über die 200 Meter Freistil schlug Weltmeister Ryan Lochte in 1:46,25 Minute mit 2/100 Vorsprung vor Olympiasieger Michael Phelps an. Die beiden Superstars zogen mit den beiden Topzeiten in den Endlauf am Mittwoch ein.