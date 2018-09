Berlin (SID) - Einen Monat vor Beginn der Sommerspiele in London (27. Juli bis 12. August) hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Partnerschaft mit Partner Audi bis 2016 verlängert. Das verkündeten der DOSB, der Deutsche Behindertensportverband (DBS) und der Automobilhersteller Audi im Rahmen des Parlamentarischen Abends in Berlin. "Wir sind stolz, dass eine so anerkannte Marke aus der deutschen Wirtschaft uns für vier weitere Jahre begleitet. Audi steht ebenso wie der DOSB für Sportlichkeit und Erfolg", sagte DOSB-Präsident Thomas Bach.

2010 war Audi als Partner eingestiegen. Während des Saisonhöhepunkts mit den fünf Ringen unterstützt der Ingolstädter Konzern mit den vier Ringen die deutschen Athleten mit 60 Fahrzeugen.