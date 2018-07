Damaskus (AFP) Bei einem Angriff auf eine staatliche Fernsehanstalt in Syriens Hauptstadt Damaskus sind offenbar mindestens drei Menschen getötet worden. Eine Gruppe von "Terroristen" sei am Mittwochmorgen in die Räume des Senders Al-Ichbarija eingedrungen und habe Journalisten und andere Mitarbeiter getötet, berichtete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Die Angreifer verwüsteten demnach auch zahlreiche Büros.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.