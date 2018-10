Kairo (AFP) Wegen des Verkaufs von Gas nach Israel zu Preisen unterhalb des Weltmarktniveaus hat ein Gericht in Kairo den früheren ägyptischen Ölminister Sameh Fahmi zu 15 Jahren Haft verurteilt. Auch gegen den flüchtigen Geschäftsmann Hussein Salem sei in dem Fall eine 15-jährige Haftstrafe verhängt worden, hieß es am Donnerstag aus Justizkreisen in der ägyptischen Hauptstadt. Zudem hätten fünf Verantwortliche der staatlichen Öl- und Gasgesellschaft Gefängnisstrafen zwischen drei und zehn Jahren erhalten.

