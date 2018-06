London (dpa) - Eine von Musikproduzent Siggi Loch gegründete Stiftung kann mit einem Grundkapital von mehreren Millionen ihre Arbeit beginnen: Die Auktion von Teilen der Kunstsammlung des Jazzkenners und Wegbereiters von Musikern wie Klaus Doldinger und Marius Müller-Westernhagen hat die erhofften hohen Summen eingebracht.

Lochs Bilder kamen bei den großen Abend- und Tagesauktionen für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst bei Christie's in London zusammen mit zahlreichen Meisterwerken zum Aufruf, und stachen dabei deutlich heraus: Sie sind alle in Lochs Lieblingsfarbe Blau gehalten. Der Blues-Fan hatte sich einst entschieden, seine Kunstsammlung danach auszurichten.

Verschiedenste Blautöne etwa finden in Gerhard Richters «Abstraktes Bild» von 1995 zusammen. Es erreichte am Mittwochabend statt der geschätzten 800 000 Pfund (950 000 Euro) 1,45 Millionen Euro. Yves Kleins blauer Abdruck eines Frauenkörpers mit dem Titel «Anthropométrie» verkaufte sich für 1,6 Millionen Euro.

Am Donnerstag ging es auf ähnlichem Kurs weiter. «Ayamonte», von Andreas Gursky 1955 gemalt, brachte es auf 91 250 Pfund. Jörg Immendorffs «Sammler» erreichte den Schätzpreis von 25 000 Pfund. Ein Titelloses Gemälde von Gerhard Richter mit einem dramatischen dunkelblauen Mittelpunkt kam für mehr als 91 000 Pfund unter den Hammer, obwohl höchstens mit 35 000 gerechnet worden war.

Der Blues- und Jazzexperte Loch (Jahrgang 1940), Gründer des Labels ACT, hatte sich mit seiner Frau Sissy entschieden, die hochkarätige Sammlung zu verkaufen und das Geld in eine gemeinnützige Stiftung fließen zu lassen, die sich um Menschen in Not kümmert. «Wir haben unser ganzes Leben der Förderung von Kunst und Kultur gewidmet», sagte Loch, der mit Musikgrößen wie Mick Jagger und Rod Stewart zusammengearbeitet hat. Nun wollten sie Menschen helfen, die sich nicht mehr selber helfen könnten.

In London stehen derzeit viele Versteigerungen auf dem Programm. Am Donnerstag etwa stellte das Auktionshaus Erinnerungsstücke von Michael Jackson wie etwa ein Sakko und goldene Abgüsse seiner Hände vor, die am 3. Juli unter den Hammer kommen sollen.

