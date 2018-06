Berlin (SID) - Riesiger Ansturm auf Tickets für Dirk Nowitzkis Gastspiel in Berlin: In weniger als einer Stunde waren alle Karten für den ersten Auftritt des Basketball-Superstars mit den Dallas Mavericks in der Hauptstadt restlos vergriffen. 14.500 Fans werden am 6. Oktober in der Arena am Berliner Ostbahnhof dabei sein, wenn das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NBA auf den deutschen Ex-Serienmeister Alba Berlin trifft.

Der Kartenvorverkauf hatte am Donnerstag um 9.00 Uhr begonnen, noch vor 10.00 Uhr war kein Ticket mehr zu bekommen. Auch im Premiumbereich blieb kein Platz leer, wie ein Sprecher des Veranstalters dem SID bestätigte. Preise von bis zu 300 Euro für Sitzplätze direkt am Spielfeldrand schreckten dabei nicht ab.

Der 34 Jahre alte Nowitzki präsentiert sich im Herbst im Rahmen der Saisonvorbereitung erstmals in seiner Karriere mit den Texanern in seiner Heimat. Auch der Vergleich zwischen dem NBA-Vorjahresmeister und einem Team aus Deutschland ist eine Premiere. "Ein Traum wird wahr. Zuhause vor meinen Freunden und meiner Familie zu spielen und dabei meinen Teamkollegen mein Heimatland zu zeigen, wird ein unvergessliches Erlebnis", sagte Nowitzki.