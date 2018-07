New York (dpa) - Die US-Anleger haben mit Ernüchterung auf den Start des EU-Krisengipfels in Brüssel reagiert. Nach zwei Gewinntagen in Folge schlossen die wichtigsten Indizes nun wieder im Minus. Der Dow Jones sank um 0,20 Prozent auf 12 602,26 Punkte. Der Kurs des Euro notierte zu Handelsende bei 1,2441 US-Dollar.

