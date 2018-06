Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will morgen in die Waldbrandregion in Colorado fliegen. Die Feuer dort treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Mittlerweile liegt ihre Zahl bei 36 000. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Obama habe ihm volle Unterstützung zugesagt, sagte Gouverneur John Hickenlooper CNN. Laut Weißem Haus können auch die anderen Bundesstaaten, in denen Großfeuer wüten, mit Hilfe rechnen.

