Berlin (dpa) - Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Dorothee Bär (CSU), hat am Donnerstag im Bundestag nachdrücklich das umstrittene Betreuungsgeld verteidigt.

In der Einbringungsrede des Gesetzentwurfes in das Parlament sagte Bär: «Es gibt in Deutschland keine Einheitsfamilie. Deshalb kann es auch nicht ein Einheitsmodell für die Betreuung geben.»

Man dürfe Eltern nicht vorschreiben, wie sie ihre kleinen Kinder betreuen sollen. Wer seine Kinder nicht in eine Kindertagesstätte schicken wolle, dem dürfe man nicht sagen, dass er als «Umerziehungsmaßnahme» keine Unterstützung erhalte.

Die Koalitionsfraktionen wollen auf Betreiben der CSU Eltern, die für ihr ein- und zweijähriges Kind kein staatlich gefördertes Betreuungsangebot in einer Kita oder bei einer Tagesmutter in Anspruch nehmen, ein Betreuungsgeld zahlen.

Gesetzentwurf Betreuungsgeld/ D 17/9917

Studie Friedrich-Ebert-Stiftung

Studie OECD

Infos Ministerium zum Kita-Ausbau