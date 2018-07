Berlin (AFP) Das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Jörg Asmussen, sieht in der europäischen Schuldenkrise keine Gefahr für die deutschen Sparer. "Ich kann die Verunsicherung vieler Menschen nachvollziehen, denn wir sehen uns nun seit fast fünf Jahren erst der Finanzmarktkrise und nun einer Staatsschuldenkrise in einigen europäischen Ländern ausgesetzt", sagte Asmussen am Donnerstag dem Internetportal der SPD. Beide Krisen hätten "ungeahnte Ausmaße", und es gebe "keine lehrbuchmäßigen Lösungen". Trotz allem sehe er keine Gefahren für die deutschen Sparer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.