New York (AFP) Der europäische Flugzeugbauer Airbus plant einem Bericht zufolge ein Werk in den USA. Der Konzern wolle hunderte Millionen Dollar in den Aufbau eines Standortes in Mobile im US-Bundesstaat Alabama investieren, berichte die "New York Times" am Mittwoch. Fertigen will Airbus dort demnach das erfolgreiche Modell A320. Ein Airbus-Sprecher sagte der Zeitung auf Anfrage, es gebe "derzeit nichts anzukündigen". Dem Bericht zufolge könnte Airbus den Bau des neuen Werks aber schon am Montag verkünden.

