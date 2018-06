Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat einen Pakt für Wachstum und Beschäftigung mit einem Umfang von rund 120 Milliarden Euro beschlossen. Das Geld solle in "unmittelbare Wachstumsmaßnahmen" investiert werden, teilte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am Donnerstagabend auf dem EU-Gipfel in Brüssel mit.

