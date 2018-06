Berlin (AFP) Wegen der Kündigung Streikender im Tarifkonflikt bei der zum Klinikkonzern Helios gehörenden Firmengruppe Damp wird Verdi die zuständige Geschäftsleitung auf Unterlassung verklagen. Es sei ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Unternehmen Entlassungen als Mittel des Arbeitskampfes einsetze, kritisierte Verdi-Chef Frank Bsirske am Donnerstag in Berlin. Bei legitimen Streiks seien Kündigungen als Kampfmittel unzulässig. Helios hatte am vergangenen Freitag angekündigt, "vorsorglich" rund tausend Mitarbeitern der Zentralen Service-Gesellschaft (ZSG) zu kündigen.

