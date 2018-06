Paris (AFP) Der französische Schriftsteller Robert Sabatier ist tot. Der Autor von Büchern wie "Lichter in Paris" starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren, wie sein Verleger mitteilte. Sabatier war bis zuletzt Mitglied der Académie Goncourt, die jährlich den renommierten Literaturpreis vergibt. Seine Romane sind stark autobiografisch geprägt. So schildert er in "Schwedische Zündhölzer" das Leben des Waisenkindes Olivier. Sabatier selbst wurde ebenfalls mit zwölf Jahren Waise.

