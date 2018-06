Paris (AFP) Die französische Atomaufsicht ASN hat eine Liste von Maßnahmen vorgelegt, mit denen die Atomkraftwerke des Landes sicherer werden sollen. So schlägt die ASN eine "schnelle Eingreiftruppe" vor, die im Falle eines Unglücks innerhalb von 24 Stunden mit Spezialisten und Material vor Ort sein soll. Nach der Katastrophe im japanischen Fukushima hatte die ASN im Januar eine Nachrüstung der Atomanlagen des Landes gefordert. Die bei einer Pressekonferenz in Paris vorgestellten 32 Maßnahmen sind ein erster Schritt in diese Richtung.

