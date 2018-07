Hamburg (SID) - Rene Adler, neuer Torhüter des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, kann sich langfristig ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft vorstellen. "Natürlich ist die Nationalelf ein Ziel von mir, ich möchte auf lange Sicht wieder zurückkehren. Aber momentan ist das ganz weit weg", sagte der Noch-Leverkusener im kicker-Interview.

Nach einer Verletzung an der Patellasehne hatte der 27-Jährige ein halbes Jahr lang pausieren müssen. Adler will nun in der Hansestadt einen Neustart wagen: "Mein ganzer Fokus liegt auf dem HSV. Wir wollen einen Umbruch machen und einen mitreißenden Fußball für die Fans spielen."