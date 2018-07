Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will heute die schwarze Serie gegen Italien beenden und Spanien ins Endspiel der EM folgen. Für den Klassiker setzt Joachim Löw auf Mut und Attacke: Wichtig sei, dass die Mannschaft selbstbewusst, frech und mutig sei, sagte der Bundestrainer in Warschau. Erst nach dem Spiel heute will der DFB seine Feierpläne nach der Rückkehr von der EM bekanntgeben. Die Entscheidung falle morgen, so Teammanager Oliver Bierhoff an. Bei einer Niederlage gegen Italien werde es keinen Empfang geben.

