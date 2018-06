Berlin (SID) - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat Mittelfeldspieler Marcel Ndjeng vom FC Augsburg verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb beim Hauptstadtklub einen Zweijahresvertrag und ist damit der dritte Neuzugang der Herthaner. Ndjeng absolvierte in seiner Karriere 39 Bundesligaspiele und kam fünfmal in der Nationalmannschaft Kameruns zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison kam er beim FCA auf 19 Einsätze und erzielte ein Tor.

"Mit Marcel Ndjeng konnten wir einen sehr routinierten, bundesligaerfahrenen Spieler für uns gewinnen", sagte Manager Michael Preetz. Zuvor hatten die Berliner Peer Kluge von Schalke 04 unter Vertrag genommen und Elias Kachunga von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.