Warschau (dpa) - Die polnische Polizei hat wenige Stunden vor dem EM-Halbfinalspiel Deutschland-Italien die Sicherheitsstufe angehoben. Auslöser war ein Sprengstofffund in Ostpolen. Innenminister Jacek Cichocki sagte, es gebe Informationen, dass es möglicherweise eine Terrorbedrohung geben könnte. Zuvor hatte ein Zwischenfall an der Grenze zur Ukraine für Unruhe gesorgt. Medienberichten zufolge hatten Grenzpolizisten ein Floß mit Sprengkörpern abgefangen. Außerdem sei ein Handy mit Fotos vom Warschauer Nationalstadion an Bord gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.