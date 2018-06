Berlin (dpa) - Spanien hat sich ins Finale der Fußball-Europameisterschaft geschossen. 120 Minuten lang fiel gegen Portugal kein Tor, das Elfmeterschießen endete schließlich 4:2 für Spanien. Heute Abend will die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Finale perfekt machen. Ab 20.45 Uhr geht es in Warschau gegen Italien. Wichtig sei, dass das Team selbstbewusst, frech und mutig auftrete, lautet die Ansage von Bundestrainer Joachim Löw an die DFB-Elf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.