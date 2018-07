Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) will sich mit den Forderungen der neuen griechischen Regierung nach Änderungen der Sparvereinbarungen befassen. "Wir wollen der neuen Regierung und den neuen Behörden zuhören", erklärte IWF-Sprecher Gerry Rice am Donnerstag. Eine IWF-Delegation werde Anfang kommender Woche in Griechenland erwartet, um die Lage der angeschlagenen griechischen Wirtschaft zu untersuchen. Basis der Gespräche blieben aber die von Griechenland und den internationalen Geldgebern ausgehandelten Zielvorgaben.

