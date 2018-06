Guwahati/Chittagong (AFP) Durch Überschwemmungen infolge heftigen Monsun-Regens sind im Nordosten Indiens mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 900.000 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen, teilten die Behörden des Bundesstaates Assam am Donnerstag mit. Demnach sind 21 der 27 Bezirke von Assam von Springfluten betroffen, die am vergangenen Wochenende in dem für seinen Teeanbau und Ölreichtum bekannten Bundesstaat begonnen hatten.

