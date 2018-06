Tokio (AFP) Der Oberste Gerichtshof in Japan hat Medienberichten zufolge grünes Licht für die Beschlagnahmung eines Gebäudes in Tokio gegeben, in dem die de-facto-Botschaft Nordkoreas untergebracht ist. Das Gericht bestätigte am Donnerstag vorherige Urteile, wonach der Sitz der nordkoreanischen Organisation Chongryon in einem Geschäftsviertel der japanischen Hauptstadt versteigert werden darf. Die Organisation, die mangels diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Nordkorea als Anlaufstelle für die Nordkoreaner in Japan gilt, schuldet den Behörden umgerechnet rund 630 Millionen Euro.

