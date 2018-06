Tokio (AFP) Mit einer eigenen Facebookseite will die japanische Stadt Rikuzentakata die einzige Kiefer erhalten, die dort den Tsunami vom März 2011 überstand. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll ab dem 5. Juli auf einer Seite in dem Internet-Netzwerk Geld gesammelt werden, damit die "Wunder-Kiefer" gerettet werden kann. Der Nadelbaum steht ganz allein an einem zwei Kilometer langen Küstenstreifen, nachdem alle anderen rund 70.000 Kiefern dort von der riesigen Flutwelle mitgerissen wurden. Die Stadt schätzt die Kosten für den Erhalt des durch den Tsunami schwer geschädigten Baumes auf umgerechnet rund 880.000 Euro.

