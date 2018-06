Tokio (AFP) Auf scheinbar wundersame Weise haben sich in Japan Eichhörnchen vermehrt, die nach einem Unwetter aus ihrem Gehege ausgerissen waren. Ein durch einen Taifun umgestürzter Baum hatte im Zoo des Inokashira-Parks in Tokio die Behausung von 30 Eichhörnchen zerstört, woraufhin die Tiere verschwanden. Wie Zoo-Sprecherin Eri Tsushima am Donnerstag mitteilte, übertraf das Suchergebnis die Erwartungen: Insgesamt 38 Eichhörnchen seien "wieder eingefangen" worden. Vermutlich seien zusätzlich einige Tiere geschnappt worden, die wild im Park lebten, räumte Tsushima ein.

