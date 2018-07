Montréal (AFP) Nach dem Einsturz des Daches eines Einkaufszentrums in Kanada ist ein zweites Todesopfer geborgen worden. Wie Behörden und Rettungskräfte mitteilten, fanden Helfer am Mittwoch in den Trümmern eine Leiche. Er gehe davon aus, dass sich dort nun keine weiteren Opfer befänden, sagte ein Vertreter der Rettungskräfte, Bill Needles. Er könne es zwar nicht zu hundert Prozent sagen. "Aber ich bin überzeugt, dass wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, und meiner Meinung nach wäre es eine große Überraschung, wenn noch jemand gefunden würde."

