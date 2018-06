Istanbul (dpa) - Wenige Tage nach dem Abschuss eines türkischen Kampfjets durch Syrien hat die Türkei Medienberichten zufolge damit begonnen, Militärfahrzeuge und Raketenabwehrsysteme an der Grenze zum Nachbarland zu stationieren.

Das türkische Staatsfernsehen TRT berichtete am Donnerstag, Raketenabwehrsysteme würden in die Provinzen Hatay und Gaziantep gebracht. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte am späten Mittwochabend Bewegungen von Militärfahrzeugen in den Provinzen Sanliurfa und Hatay gemeldet - darunter ein Konvoi bestehend aus 30 Militärfahrzeugen.

Ein türkischer Regierungsbeamter sagte der Nachrichtenagentur dpa, Truppenbewegungen in der Region seien normal und müssten nicht direkt mit dem Abschuss des türkischen Kampfjets von Freitag zusammenhängen. Der Zwischenfall hatte das ohnehin gespannte Verhältnis der Türkei zu Syrien verschärft.

Das türkische Militär bestätigte indes am Donnerstag im Fernsehen, Teile des zerstörten Kampfflugzeugs vom Typ Phantom F4 gefunden zu haben. Von den beiden Piloten und dem Wrack der Maschine fehlte aber weiter jede Spur. Zuvor war berichtet worden, dass die Schleudersitze und Helme der Piloten entdeckt worden seien. Die beiden Besatzungsmitglieder sollen beim Abschuss des unbewaffneten Kampfflugzeugs ums Leben gekommen sein.

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan traf sich am Donnerstag mit dem Sicherheitsrat seines Landes. Dieser besteht aus hochrangigen Ministern und Generälen.

Am Dienstag hatte Erdogan Syrien gewarnt, die Türkei würde bei weiteren Zwischenfällen mit Gewalt zurückzuschlagen. «Wir haben die Einsatzregeln für die türkischen Streitkräfte geändert. Wir werden auf alle Gesetzesverletzungen an unseren Grenzen reagieren.» Jeder syrische Soldat, der sich der türkischen Grenze nähere, werde nun als Bedrohung betrachtet, hatte er hinzugefügt. Den Abschuss des türkischen Kampfjets nannte er einen feigen Akt. «Das war eine absichtliche Handlung von geplanter Feindseligkeit.»

Auch auf dem internationalem Parkett hatte der Vorfall für Alarmstimmung gesorgt. In einer von der Türkei beantragten Sondersitzung des Nato-Rates am Dienstag in Brüssel hatte das Bündnis den Abschuss verurteilt. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen mahnte: «Was wir gesehen haben, ist völlig inakzeptabel.»

Erdogan hat dem syrischen Volk Unterstützung bis zur Befreiung von «Diktator» Baschar al-Assad zugesagt. Assad selbst sieht sein Land mehr als ein Jahr nach Beginn der Proteste gegen sein Regime im Kriegszustand: «Unsere gesamte Politik, Anordnungen und alle Bereiche werden darauf ausgerichtet sein, diesen Krieg zu gewinnen», hatte er Anfang der Woche Medienberichten zufolge in Damaskus gesagt.

