Helsinki (SID) - Esther Cremer hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki den Einzug in das Finale über 400 m um mehr als eine halbe Sekunde verpasst. Die 24 Jahre alte deutsche Meisterin aus Wattenscheid scheiterte nach 52,77 Sekunden als Fünfte in ihrem Halbfinale.

"Hinten raus ging es heute sehr schwer. Ich weiß nicht, woran es lag", sagte Cremer, "es war auch keine schöne Zeit."